Pasaulē
Šodien 20:07
Nīderlandes pilsētas Utrehtas centrā spēcīgs sprādziens izraisa ugunsgrēku. VIDEO
Vairāki cilvēki guvuši ievainojumus, kad Nīderlandes ceturtās lielākās pilsētas Utrehtas centrā ceturtdien nogranda spēcīgs sprādziens, izraisot ugunsgrēku.
Vietējās varas iestādes raidorganizācijai NOS pavēstīja, ka ievainoti vismaz četri cilvēki, un notikuma vietā ir izveidota pagaidu hospitālis.
Liesmas joprojām plosās, un nav skaidrs, vai sprādzienā cietušajā ēkā vēl atrodas cilvēki, jo ugunsdzēsēji tajā nevar droši iekļūt.
Sprādziena cēlonis pagaidām nav zināms.