Lietuva tur īkšķus un novēl veselību: 99 gadu vecumā slimnīcā nonācis bijušais prezidents Valds Adamkus
Aizvadītajā nedēļā slimnīcā nogādāts bijušais Lietuvas prezidents, 99 gadus vecais Valds Adamkus. Cienījamā vecumā esošais Adamkus Lietuvā ir liela autoritāte un joprojām piedalās valstiskos pasākumos, un sabiedrība ļoti seko līdzi viņa veselības stāvoklim.
Ziņu par bijušā politiķa nokļūšanu mediķu aprūpē Lietuvas medijiem apstiprināja viņa preses sekretāre Božena Bagonaitiene. Pēc viņas teiktā, prezidents hospitalizēts 5. janvārī un atrodas vienā no Lietuvas labākajām slimnīcām - Viļņas universitātes Santaros klīnikā. Pašreizējo veselības stāvokli viņa preses sekretāre nekomentēja.
Savukārt Santaros klīnikas pārstāvji žurnālistiem apstiprinājuši, ka Viņa Ekselence Valds Adamkus 2026. gada 5. janvārī vērsās Santaros klīnikā veselības stāvokļa pasliktināšanās dēļ, kas saistīta ar hroniskām slimībām, vēstī Lietuvas portāls 15min.lt.
Valdam Adamkum tikusi veikta procedūra, lai atjaunotu asinsriti kājās, un viņš joprojām ārstējas Santaros klīnikā, viņa stāvoklis ir stabils, informē slimnīcas pārstāvji.
Ziņas par bijušā Valsts prezidenta pašsajūtu Lietuvā nav nekāds noslēpums - tauta uztraucas par viņa veselību un interesējas, kā prezidentam klājas. Kopš mūžībā devās viņa kundze Alma Adamkiene (1927-2023) un prezidents kļuva atraitnis, cilvēki ir vēl vairāk norūpējušies.
Iepriekš Adamkus slimnīcā bija pagājušā gada rudenī, kad slikti jutās infekcijas dēļ. Vēl pirms tam viņš bija hospitalizēts martā, kad viņam tika veiktas profilaktiskās pārbaudes, un toreiz veselības stāvokļa pasliktināšanās nebija konstatēta. Vēl pirms tam, janvārī, Adamkus nokļuva slimnīcā sasitumu dēļ, kas radās, pakrītot mājās.
Valds Adamkus bija Lietuvas Valsts prezidents divas reizes - no 1998. līdz 2003. gadam un no 2004. līdz 2009. gadam.
Pašlaik eksprezidentam ir 99 gadi. Viņš ir dzimis 1926. gada 3. novembrī Kauņā.