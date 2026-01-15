Viesmīlei, kuru vaino nāvējošā ugunsgrēka izraisīšanā Šveices kūrorta bārā, bija nesaskaņas ar īpašniekiem; jaunas detaļas
Viesmīlei, kuru vaino nāvējošā ugunsgrēka izraisīšanā Šveices kūrorta bārā “Le Constellation”, bija nesaskaņas ar īpašniekiem, pretēji tam, ko viņi paši apgalvo, dalās sievietes ģimenes locekļi.
24 gadus vecā francūziete Sjena Panina gāja bojā ugunsgrēka laikā bārā "Le Constellation" Šveices Alpu kūrortā Kranmontanā pēc tam, kad tika nofilmēta, sēžot uz kolēģa pleciem un turot divas šampanieša pudeles, kurās bija iespraustas salūtsveces. Viņa bija uzvilkusi aizsargķiveri ( tieši šādi triks tika veikts vienmēr), un tas, iespējams, traucēja viņai saredzēt, ka dzirksteles aizdedzina griestus. Zemāk redzama viesmīles bilde.
Per giorni “la ragazza del casco” di Crans-Montana.— Frenk_Woody©️ (@Frenk_Woody) January 14, 2026
Oggi sappiamo il suo nome: Cyane Panine.
Non era un simbolo né un’immagine virale.
Era una giovane donna al lavoro, una vita spezzata troppo presto.
Ricordiamola per ciò che era: una persona. pic.twitter.com/T9TUJha5Ns
Tiek uzskatīts, ka pirotehnika aizdedzināja skaņu izolējošās putas uz pagraba bāra griestiem, izraisot ugunsgrēku. 40 cilvēki gāja bojā un vēl 116 cilvēki guva ievainojumus. Bāra īpašnieki Žaks un Džesika Moreti tiek turēti aizdomās par slepkavību, miesas bojājumu nodarīšanu un ļaunprātīgu dedzināšanu aiz neuzmanības.
Moreti kundze atzina, ka zinājusi, ka šāds triks ar šampanieša pudelēm ticis regulāri veikts, neraugoties uz tā bīstamību. Viņa arī izteica atturīgu atvainošanos par Jaungada notikumiem, neatzīstot nekādu kriminālu vai civiltiesisku atbildību.
"The Daily Mail" vēsta, ka videonovērošanas kameras fiksējušas, kā Moreti kundze pēc ugunsgrēka pēc iespējas ātrāk pamet notikuma vietu ar automašīnu, līdzi paņemot kases aparātu. Kad Žaks tika pratināts, ko viņš darīja liktenīgajā brīdī, viņš dalījās, ka uzlauza "pirmā stāva durvis, kas domātas apkalpei", kuras bija slēgtas, "bet parasti tās bija vaļā": "Kad durvis atvēra, uz grīdas gulēja vairāki cilvēki bezsamaņā. Viena no viņiem bija mana audžmeita Sjena. Mēs visus izvilkām ārā un pagreizām uz sāniem," vēsta "Wales Online".
Vairākos medijos tiek norādīts, ka Moreti apgalvojuši, ka Sjena viņiem bijusi kā "pameita" un "māsa". Taču Sjenas ģimenes advokāte Sofija Hēni trešdien televīzijas kanālam BFM TV sacīja, ka tas neatbilst patiesībai. Advokāte norāda, ka Sjena bija sazinājusies ar "darba ņēmēju aizsardzības dienestu" saistībā ar saviem nodarbinātības apstākļiem un pieprasīja "darba līgumu, darba apliecību un algas izziņu". Saskaņā ar Šveices likumiem viņai bija tiesības iegūt šos dokumentus, taču Moreti, šķiet, nevēlējās tos izsniegt vai maksāt viņai pienācīgu algu, ziņo "The Daily Mail".
Moreti, kurš atrodas pirmstiesas apcietinājumā vismaz nākamos trīs mēnešus un kurš iepriekš jau izcietis sodu par citiem noziegumiem, tostarp sutenerismu, regulāri tika apsūdzēts darbinieku ekspluatācijā, vēsta "Daily Mail."
Advokāte Hēni norādīja, ka ģimene ir ļoti vīlusies un dusmīga uz Moretiem. Sjenas vecāki apgalvo, ka liktenīgā naktī evakuācijas izejas bija aizslēgtas, lai nepieļautu, ka cilvēki ielaužas un izvairās maksāt par galdiņu – maksa bija 900 mārciņas (aptuveni 1017 eiro).
Sjenas māte sacīja: "Ja durvis būtu bijušas vaļā, iespējams, neviens nebūtu gājis bojā."
Runājot par pēdējām minūtēm pirms meitas nāves, viņa teica: "Viņa bija bezsamaņā, bet vēl dzīva. Viņu mēģināja reanimēt četrdesmit minūtes. Bez rezultāta."
Sjena tika apbedīta savā dzimtajā pilsētā Setē, Francijas dienvidu piekrastē. Viņas vecāki sacīja, ka tagad cenšas kopā samierināties ar zaudējumu, vienlaikus pieprasot atbildību no tiem, kurus uzskata par vainīgiem.
Izmeklētāji noskaidrojuši, ka 34 no 40 bojāgājušajiem gāja bojā, skrienot lejā pa šaurajām kāpnēm, kuru platumu Moreti kungs 2015. gada pārbūves laikā bija samazinājis par trešdaļu. Šveices tiesībsargājošās iestādes atrada vairākus līķus kāpņu apakšā pēc tam, kad sabruka koka pakāpieni un margas.
Atbildot uz prokuroru jautājumiem, Žaks Moreti neko neteica par pārbūvētām kāpnēm, taču atzina, ka sākoties ugunsgrēkam "pirmā stāva durvis, kas domātas apkalpei" bija aizslēgtas no iekšpuses. Viņš sacīja, ka, ierodoties notikuma vietā, durvis uzlauzis un aiz tām atradis nosmakušus upurus, tostarp Sjenu. Moreti kungs teica, ka nezina, kāpēc durvis bijušas aizslēgtas.
Izmeklēšana saistībā ar šo lietu turpinās.