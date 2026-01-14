ASV aptur vīzu izsniegšanu 75 valstu pilsoņiem. "Melnajā sarakstā" arī Krievija
Baltais nams paziņojis, ka ASV aptur vīzu izsniegšanu 75 valstu pilsoņiem.
ASV jau sen atsaka vīzas cilvēkiem, kam, visticamāk, būtu nepieciešama valsts sociālā palīdzība, bet Valsts departaments paziņoja, ka tagad izmantos tās pašas pilnvaras, lai plašākā mērogā apturētu vīzu izsniegšanu, pamatojoties uz imigranta valsts piederību.
"Trampa administrācija pieliks punktu Amerikas imigrācijas sistēmas ļaunprātīgai izmantošanai," paziņoja Valsts departamenta preses pārstāvis Tomijs Pigots.
Viņš pavēstīja, ka imigrācijas vīzu pieprasījumu izskatīšana, ko iesnieguši šo 75 valstu pilsoņi, ir apturēta, kamēr Valsts departaments atkārtoti neizvērtēs pieprasījumu izskatīšanas procedūras, lai novērstu to ārvalstnieku ieceļošanu, kas vēlētos saņemt sociālo palīdzību un valsts pabalstus.
Baltā nama preses sekretāre Kerolaina Levita platformā "X" paziņoja, ka šo valstu vidū būs arī Somālija, Krievija un Irāna. Viņa arī publicēja saiti uz "Fox News" rakstu, kurā teikts, ka starp minētajām 75 valstīm ir arī vairākas valstis, kam ir draudzīgas attiecības ar ASV, tostarp Brazīlija, Ēģipte un Taizeme.
Valsts departaments vēl nav publicējis pilnu valstu sarakstu.
Tramps nav slēpis savu vēlmi samazināt neeiropeiskas izcelsmes cilvēku imigrāciju. Viņš, piemēram, nodēvējis somāliešus par atkritumiem, kam "vajadzētu atgriezties tur, no kurienes viņi ir cēlušies", un izteicies, ka neiebilstu pret skandināvu ieceļošanu ASV.
Valsts departaments pirmdien paziņoja, ka kopš Trampa atgriešanās ir anulējis vairāk nekā 100 000 vīzu, kas ir rekordliels skaits viena gada laikā. Iekšzemes drošības ministrija pagājušajā mēnesī paziņoja, ka Trampa administrācija deportējusi vairāk nekā 605 000 nelegālo imigrantu un ka 2,5 miljoni citu aizbraukuši paši.
Jaunākie ierobežojumi neietekmē tūristu, biznesa vai citas vīzas, tostarp futbola līdzjutējus, kas vēlas apmeklēt šā gada Pasaules kausa izcīņu, lai gan Trampa administrācija ir solījusi pārbaudīt visu pieteikumu iesniedzēju sociālo tīklu vēsturi.