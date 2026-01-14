Reaģējot uz spriedzi Irāna, ASV evakuē savus militāros spēkus no Kataras
Amerikas Savienotās Valstis (ASV) paziņojušas, ka samazina sava militārā personāla skaitu "Al-Udeid" gaisa bāzē Katarā.
Kā ziņo diplomātiskie avoti, šis solis tiek uzskatīts par "preventīvu pasākumu", lai mazinātu riskus un nodrošinātu ASV spēku drošību reģionā. Tāpat tiek norādīts, ka ASV personālam pavēlēts atstāt bāzi, kamēr ASV valdība pārdomā iespējamās militārās darbības pret Irānu.
Otrdien ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka ASV veiks "ļoti spēcīgas darbības" pret Irānu, ja tās valdība turpinās nogalināt demonstrantus, kas iestājas par opozīcijas spēkiem. Tikmēr Irāna paziņojusi, ka sniegs atbildes reakciju, "ja saskarsies ar ASV agresiju". Saskaņā ar cilvēktiesību grupu ziņojumiem, nesenajās represijās pret demonstrantiem nogalināti vairāk nekā 2,400 opozīcijas aktīvisti.
Irānas amatpersonas ir solījušas ātri tiesāt un sodīt valdības pretiniekus, brīdinot, ka jebkurš nesen apcietinātais tiek uzskatīts par vainīgu “iekšējā kara” uzsākšanā pret režīmu. Paralēli demonstrācijām Irānā ticis bloķēts internets, kas apgrūtina precīzas informācijas saņemšanu par bojāgājušo skaitu. Tāpat arī vēstīts, ka Irānā tiek izmantotas jaunas represijas metodes, tostarp varas iestādes neļauj ģimenēm saņemt mirušo ķermeņus, prasot par to samaksu.