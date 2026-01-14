Par uzbrukumu auto vadītājam aizturēts aktieris Kīfers Sazerlends
Holivudā pēc uzbrukuma kopbraukšanas auto vadītājam aizturēts kanādiešu aktieris Kīfers Saterlends, pavēstīja Losandželosas policija.
Seriāla "24" galvenās lomas atveidotājs aizturēts pēc tam, kad īsi pēc pusnakts policisti atsaucās uz izsaukumu Holivudā.
"Izmeklēšanā tika noskaidrots, ka aizdomās turamais, kas vēlāk tika identificēts kā Kīfers Saterlends, iekļuva kopbraukšanas transportlīdzeklī, fiziski uzbruka vadītājam (cietušajam) un izteica noziedzīgus draudus cietušajam," teikts policijas paziņojumā.
Pēc dažām stundām 59 gadus vecais aktieris tika atbrīvots, iemaksājot 50 000 dolāru drošības naudu, paziņoja tiesībsargājošās iestādes.
Policija paziņoja, ka autovadītājs nav guvis ievainojumus, kam būtu nepieciešama medicīniskā palīdzība.
Saterlends pazīstams ar lomām seriālā "24", filmās "The Lost Boys" ("Pazudušie zēni"), "Stand By Me" ("Paliec pie manis") un "The Three Musketeers" ("Trīs musketieri").
Kīfers Saterlends ir 2024. gadā mūžībā aizgājušā aktiera Donalda Saterlenda dēls.