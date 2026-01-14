Krievija pārņēmusi kontroli pār Dānijas uzņēmuma “Rockwool” struktūrvienību valstī
Dānijas siltumizolācijas ražotājs "Rockwool" otrdien paziņoja, ka Krievija izdevusi rīkojumu valstī pārņemt uzņēmuma struktūrvienību ar četrām ražotnēm.
"Šodien [otrdien] mēs uzzinājām, ka ir apstiprināts Krievijas prezidenta dekrēts, ar kuru ārējā vadība ir pārņēmusi kontroli pār "Rockwool" Krievijas struktūrvienību, un "Rockwool" vairs nekontrolē savus aktīvus šajā valstī," teikts uzņēmuma paziņojumā.
Uzņēmums norāda, ka necer uz šī lēmuma atcelšanu, tāpēc tas norakstīs šo aktīvu kapitāla vērtību, kas pagājušā gada beigās veidoja 469 miljonus eiro.
Pēc Krievijas Ukrainā sāktā pilna apmēra kara 2022. gada februārī Krievijas tirgu pametuši simtiem rietumvalstu uzņēmumu.
"Rockwool" 2022. gadā pavēstīja, ka turpinās darbību Krievijā, norādot, ka tas ir labākais risinājums uzņēmuma 1200 darbiniekiem Krievijā. Taču kompānija paziņoja, ka tā 2022. gadā brīvprātīgi apturējusi akmens vates produktu eksportu no Krievijas, lai arī uzņēmumam nekādas sankcijas nebija piemērotas.