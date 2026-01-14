Ilustratīvs attēls.
Pasaulē
Šodien 11:26
Uz prāmja Tallina-Helsinki gājis bojā pasažieris; policija notikušo izmeklē kā slepkavību
"Šovakar uz "Viking Line" kuģa noticis kas neparasts," redakcijai pavēstīja pasažieris, kurš arī dalījās ar attēliem, kuros redzamas glābšanas mašīnas. Pēc kuģniecības uzņēmuma preses sekretāres teiktā, incidents tiek izmeklēts.
Ziņojumā, kas nosūtīts redakcijai, teikts, ka uz prāmja "Viking Xprs", kas ieradās no Tallinas Helsinkos ap plkst. 19:30, plkst. 19:47 ieradās glābēji, vairākas policijas automašīnas un ātrā palīdzība.
"Visi viņi atradās uz automašīnu klāja rampas, taču, diemžēl, nav zināms, kas tieši notika," teikts redakcijai nosūtītajā ziņojumā.
"Viking Line" preses sekretāre Johanna Boijere-Svānstrēma komentē, ka uz "Viking Xprs" ārējā klāja nelaimes gadījumā cietis viens cilvēks. "Incidents tiek izmeklēts," norādīja Boijere-Svānstrēma.
"Iltalehti" ziņo, ka nokritušais cilvēks ir gājis bojā un policija izmeklē notikušo kā slepkavību.