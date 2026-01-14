Ukrainas bijusī premjerministre Jūlija Timošenko.
Ukrainas ekspremjeri Timošenko tur aizdomās par kukuļošanu
Ukrainas pretkorupcijas dienesti aizdomās par kukuļu piedāvāšanu par balsojumiem tur vienu no parlamenta frakciju vadītājiem, pavēstīja varasiestādes, savukārt mediji, atsaucoties uz avotiem, ziņo, ka runa ir par partijas "Batkivščina" ("Tēvzeme") līderi, bijušo Ukrainas premjerministri Jūliju Timošenko.
Ukrainas Nacionālā pretkorupcijas biroja (NABU) un Specializētās pretkorupcijas prokuratūras (SAP) paziņojumā nav precizēts, par kuru līderi ir runa. Sīkāka informācija tiek solīta vēlāk.
Pati Timošenko vai viņas frakcijas deputāti pagaidām nav komentējuši šo informāciju.
Saskaņā ar tīmekļa medija "Ukrainska pravda" avotu teikto, patlaban notiek kratīšana "Batkivščina" birojā Kijivā.
Arī parlamenta deputāts Oleksijs Hončarenko apgalvo, ka runa ir par Timošenko.
Kā pauda deputāts, Timošenko par naudu varētu būt vienojusies par deputātu pāreju vai neoficiālu pievienošanos partijas "Batkivščina" frakcijai, un kāds to ierakstījis un nodevis NABU.