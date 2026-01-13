Melnajā jūrā netālu no Krievijas naftas termināļa notikuši uzbrukumi četriem tankeriem
Droni Melnajā jūrā uzbrukuši četriem Grieķijas uzņēmumu pārvaldītiem naftas tankkuģiem, kas bijuši ceļā uz Kaspijas cauruļvadu konsorcija termināli pie Krievijas krastiem.
Droni Melnajā jūrā uzbruka četriem naftas tankkuģiem, kas atradās ceļā uz svarīgu eksporta termināli pie Krievijas krastiem. Tas ir vēl viens sāpīgs trieciens Krievijas naftas koridora reputācijai un drošībai.
"Reuters" ziņo, ka 13. janvārī droni Melnajā jūrā uzbruka četriem Grieķijas uzņēmumu pārvaldītiem naftas tankkuģiem. Kuģi atradās ceļā uz Kaspijas cauruļvadu konsorcija termināli pie Krievijas krastiem. "Reuters" avoti ziņo, ka uzbrukums noticis ceļā uz naftas iekraušanu.
Oficiālas informācijas par to, kas veica uzbrukumu, nav. Ukraina publikācijas brīdī nebija sniegusi komentārus, bet termināļa operators atteicās sniegt komentārus.
Uzbrukums netālu no Krievijas stratēģiskā mezgla
Mērķis ir Kaspijas cauruļvadu konsorcija terminālis, kas eksportē Kazahstānas naftu pāri Melnajai jūrai. Šis maršruts joprojām ir kritiski svarīgs jēlnaftas piegādēm caur Krieviju. Dronu uzbrukums seko virknei citu uzbrukumu šajā apgabalā. 29. novembrī Ukrainas drons bojāja vienu no termināļa trim galvenajām pietauvošanās vietām netālu no Novorosijskas ostas. Toreiz naftas eksports un ieguve Kazahstānā strauji samazinājās.
Kaspijas cauruļvada konsorcija 1500 kilometrus garais cauruļvads, pa kuru iespējams transportēt 67 miljonus tonnu naftas gadā, ir galvenais maršruts naftas transportēšanai no Kazahstānas. Nafta no cauruļvada tiek pārkrauta uz tankkuģiem jūras terminālī pie Novorosijskas.
Konsorcija akcionāri ir Krievija (31%), Kazahstāna (20,75%), uzņēmumi "Chevron" (15%), "Lukoil" (12,5%), "Exxon" (7,5%), "Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited" (7,5%), un vairāki mazākuma akcionāri.
Eksporta kritums un ugunsgrēks uz kuģa
Saskaņā ar "Reuters" datiem, naftas un gāzes kondensāta ieguve Kazahstānā salīdzinājumā ar decembri samazinājās par 35% laikā no 1. līdz 12. janvārim, jo bija ierobežots eksports caur Krievijas Melnās jūras termināli.
Vienam no uzbrukumā cietušajiem tankkuģiem, "Matilda", divreiz trāpīja droni, atrodoties balasta ūdenī aptuveni 30 jūdžu attālumā no termināļa. Kuģniecības kompānijas pārstāvis apstiprināja, ka cietušo nav un bojājumi tiek uzskatīti par nelieliem. Tikmēr jūras drošības avoti ziņoja par ugunsgrēku uz kuģa, kas tika ātri nodzēsts. Saskaņā ar aģentūras sniegto informāciju, cieta tankkuģi "Delta Harmony", "Matilda", "Freud" un "Delta Supreme". Pastāvīgie uzbrukumi būtiski ietekmē Krieviju, jo daži kuģi atsakās transportēt Krievijas kravas, un apdrošinātāji paaugstina kravu pārvadājumu likmes Krievijai strauji pieaugošo risku dēļ.