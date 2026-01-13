Vācijā no sliedēm noskrien vilciens maršrutā, pa kuru bija jāpārvietojas ASV militārajam konvojam - policija neizslēdz sabotāžu
Vācijas rietumos pirmdienas vakarā netālu no Esenes no sliedēm noskrējis kravas vilciens, kas veda bīstamas ķīmiskas vielas. Vācijas valsts drošības iestādes ceļ trauksmi, jo burtiski īsi pirms negadījuma pa šo maršrutu bija jāpārvietojas ASV militārajam konvojam.
Incidents noticis ap plkst. 22.30. No sliedēm noskrējusi lokomotīves ass. Vilciena sastāvā bija 20 cisternas, katrā no tām – 25 tonnas bīstamu vielu, vēsta izdevums "Bild". Izmeklētāji notikuma vietā konstatējuši, ka pie sliedēm piestiprinātas vairākas metāla skavas. Policija uzskata, ka tās nav atstātas neuzmanības dēļ.
Tiek ziņots, ka 70 minūtes pēc tam, kad iepriekšējais vilciens plkst. 17.30 posmu šķērsoja bez problēmām, tur bija jābrauc vilcienam ar ASV armijas munīciju un militāro aprīkojumu. Tā kā militārais sastāvs kavējās, tas tika novirzīts pa citu maršrutu, bet "slazdā" iebrauca civilais kravas vilciens.
Avārijas sekas ir salīdzinoši vieglas tikai pateicoties laimīgai sagadīšanai – tā kā negadījuma vietā nesen veikti būvdarbi un tie vēl nebija pilnībā pabeigti, vilciens pārvietojās ar samazinātu ātrumu.
Izmeklētāji šobrīd izskata versiju par sabotāžas aktu. Tāpat tiek noskaidrots, kurš varēja zināt slepeno ASV militārās tehnikas pārvietošanas maršrutu. Kā iespējamie vainīgie tiek izskatīti gan kreisie ekstrēmisti, gan Krievijas specdienestu aģenti.