“Pienācis īstais brīdis” - "Heineken" izpilddirektors negaidīti atkāpjas no amata
Nīderlandes alus ražotāja "Heineken" izpilddirektors Dolfs van den Brinks negaidīti paziņojis par atkāpšanos no amata laikā, kad uzņēmums saskaras ar tirdzniecības apjoma kritumu un veic darbavietu likvidēšanu.
Pēc teju sešiem gadiem izpilddirektora amatā van den Brinks to pametīs 31. maijā.
"Uzskatu, ka pienācis īstais brīdis," sacīja 52 gadus vecais van den Brinks.
"Heineken" ar vadības maiņu saskaras sarežģītā brīdī, ņemot vērā straujo alus tirdzniecības apjoma kritumu. Tāpat uzņēmums oktobrī paziņoja, ka saistībā ar galvenā pārvaldes biroja reorganizāciju Amsterdamā likvidē vai pārceļ 400 darbavietas.
"Heineken" ir pasaulē otrais lielākais alus ražotājs, kas ražo un pārdod vairāk nekā 300 zīmolu alu un sidru.