16 gadu cietumsods piemērots bijušajam ASV Jūras spēku karavīram, kurš nodeva slepenu informāciju Ķīnai
16 gadu cietumsods piemērots bijušajam ASV Jūras spēku karavīram Džinčao Vejam, kurš nodeva Ķīnas izlūkdienestiem tehnisko un operatīvo informāciju par ASV kuģiem.
Sandjego tiesa piesprieda viņam 200 mēnešu ilgu sodu pēc tam, kad zvērinātie atzina viņu par vainīgu sešās apsūdzībās, tostarp spiegošanā. Par savu rīcību Vejs saņēmis vairāk nekā 12 000 dolāru.
Vejs, būdams inženieris uz desanta kuģa "USS Essex", 18 mēnešu laikā nodeva ķīniešu aģentam fotogrāfijas, video, kuģu atrašanās vietas un informāciju par to ieroču sistēmām. Viņš pārdeva arī 60 kuģu tehniskās un operatīvās rokasgrāmatas, kas ietvēra detalizētus datus par kuģu sistēmām. Lai gan viņš draugam atzina, ka persona, ar kuru sazinās, “acīmredzami" ir spiegs, Vejs kontaktēšanos ar viņu nepārtrauca.
Saskaņā ar prokuratūras teikto, Vejs tika savervēts 2022. gadā sociālajos tīklos, kad ar viņu sazinājās kāds izlūks, kurš uzdevās par kuģubūves entuziastu. Vejs tiesai atzina, ka savu rīcību nožēlo, sakot, ka viņu vadījusi vientulība. Līdzās viņam spiegošanā apsūdzēts vēl viens Kalifornijas štata jūrnieks, kurš jau iepriekš atzina savu vainu.