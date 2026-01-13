Vesels Krievijas reģions: Z propagandists atklāj Krievijas armijas patiesos zaudējumus
Populārais prokremliskais blogeris Jurijs Podoļaks atzina, ka Krievijas zaudējumi četrus gadus ilgajā karā Ukrainā tuvojas miljonam.
Podoļaks minēja skaitļus, kas ir tuvu Krievijas armijas faktiskajiem zaudējumiem Ukrainā. Pēc Podoļaka teiktā, Krievijas kopējie zaudējumi nepilnu četru gadu kara laikā ir sasnieguši aptuveni 820 000. No šī skaita, pēc blogera teiktā, aptuveni 400 000 karavīru ir gājuši bojā.
Propagandista paziņojums radīja īstu precedentu, jo Maskava oficiāli neatklāj savus militāros zaudējumus Ukrainā. Turklāt viņš publiski atklāja šos skaitļus – savas miljonu auditorijas priekšā, kas izraisīja spēcīgu reakciju pat radikālāko Krievijas patriotu vidū.
Ukraiņu žurnālists Deniss Kazanskis norāda, ka šis būtībā ir cilvēku skaits, kas salīdzināms ar vesela Krievijas reģiona iedzīvotāju skaitu. Šādus vērtējumus šādā formā nekad nav sniegušas personas, kas atbalsta Kremļa rīcību. Podoļaka paziņojums ir rets gadījums, kad Z kopienas loceklis atklāti atzīst Krievijas armijas milzīgos zaudējumus Ukrainā.
Krievijas dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā
Tikmēr Ukrainas armijas ģenerālštābs vēsta, ka Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz 13. janvāra rītam sasnieguši 1 220 950 karavīrus.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 950 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 544 tankus, 23 899 bruņutransportierus, 36 024 lielgabalus un mīnmetējus, 1600 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1270 zenītartilērijas iekārtas, 434 lidmašīnas, 347 helikopterus, 105 354 bezpilota lidaparātus, 4155 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, divas zemūdenes, 73 887 automobiļus un autocisternas, kā arī 4042 specializētās tehnikas vienības.