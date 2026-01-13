Pasaulē

Triecienam pakļauta frontes aizmugure: okupētajā Makijivkā detonē Krievijas bruņoto spēku arsenāls

12. janvāra vakarā okupēto Makijivku satricināja virkne spēcīgu sprādzienu. Soctīklos parādījušies aculiecinieku uzņemti video no uzbrukuma vietas.

Doneckas apgabala okupētajā Makijivkā detonējusi liela Krievijas armijas munīcijas noliktava.

Sākotnējie ziņojumi liecina, ka uzbrukumam bijusi pakļauta Krievijas bruņoto spēku munīcijas noliktavai. Soctīklos parādījušies aculiecinieku uzņemti video no uzbrukuma vietas. Pilsēta pašlaik atrodas diezgan dziļi agresora aizmugurē – aptuveni 50 km attālumā no frontes līnijas. Tomēr tas nepasargāja ienaidnieku no precīza trieciena. Sākotnējie ziņojumi liecina, ka objektam uzbruka, izmantojot uzbrukuma dronus.

foto: Soctīkli
Okupētajā Makijivkā detonējusi liela Krievijas armijas munīcijas noliktava.

Spriežot pēc publicētajiem videoierakstiem, notikuma vietā izcēlies milzīgs ugunsgrēks. Skaidri dzirdama atkārtota detonācija, kas liecina, ka trāpīts munīcijas noliktavai. Uzbrukuma sekas tiek skaidrotas. Krievi par to klusē. Arī Ukrainas puse pagaidām nav sniegusi komentārus.

