"Džonijs Bravo", "Govs un cālis", "Dullie vecāki" - traģiski bojā gājis komponists, kura darbus pazīst ikviens mileniālis
Ceturtdien, 8. janvārī, traģiski aprāvās komponista Gaja Vernona Mūna (1962-2026) dzīve.
Kā ziņo mediji, 63 gadus vecais komponists Kalifornijā pārvietojās ar skrejriteni, kad viņu nāvējoši notrieca garām braucošs auto. Viņa ģimene apstiprināja Mūna nāvi, ievietojot viņa "Facebook" kontā sekojošu vēstījumu: “Ar dziļām sērām paziņojam par mūsu mīļotā Gaja Mūna došanos mūžībā. Viņš tika nogalināts ceturtdienas rītā satiksmes negadījumā.”
“Viņš ir atstājis neizdzēšamu mantojumu, un viņa ļoti pietrūks gan mums, viņa ģimenei, gan neskaitāmiem cilvēkiem, kuru dzīves viņš ir ietekmējis,” norāda Mūna ģimene.
Gajs Mūns bija viens no atpazīstamākajiem komponistiem animācijas seriālu pasaulē. Viņš sacerējis mūziku tādiem seriāliem kā “Govs un cālis”, “Džonijs Bravo”, “Dullie vecāki”, “Danny Phantom”, “Johnny Test”, “The Grim Adventures of Billy & Mandy” un daudziem citiem.
Par darbu pie animācijas seriāliem “Danny Phantom” un “Dullie vecāki” viņš tika nominēts prestižajai “Emmy” balvai. Līdzjūtību Mūna ģimenei izteikuši neskaitāmi fani, kas norāda, ka komponista nāve iezīmē veselas "ēras beigas".