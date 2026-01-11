Latvietim, kurš Anglijā vairākkārt sadūra vīrieti, kurš aizstāvēja savu draudzeni, piespriests bargs sods
22 gadus vecais latvietis, kurš deviņas reizes sadūra nepazīstamu vīrieti, kurš aizstāvēja savu draudzeni pēc tam, kad viņai tika iespļauts sejā, notiesāts ar brīvības atņemšanu.
Maksimam Pilko, kurš dzīvo Bornmutā, Vinčesteras Kroņa tiesa piesprieda brīvības atņemšanu uz astoņiem gadiem un vienu mēnesi, kā arī noteica četru gadu papildu uzraudzības periodu pēc atbrīvošanas, ziņo “Daily Mail”.
22 gadus vecais vīrietis tiesā atzina savu vainu. Dorsetas policija norādīja, ka Pilko bija uzbrucis ap 30 gadus vecai sievietei, iespļaujot viņai sejā un pēc tam iesitot, kā rezultātā pēc verbāla konflikta sieviete nokrita zemē.
Kad sievietes draugs iejaucās, apsūdzētais viņu sadūra deviņas reizes. Uzbrukums notika pagājušā gada 24. februārī.
Cietušais tika nogādāts slimnīcā un smago ievainojumu dēļ ievests mākslīgā komā.
Pilko ar šo pāri nebija pazīstams — incidenta brīdī viņi devās Bornmutas dzelzceļa stacijas virzienā.
Tā nav pirmā reize, kad jaunietis nonācis policijas redzeslokā. Ziņots arī, ka 2023. gada oktobrī Bornmutā Pilko bija draudējis kebabu veikala darbiniekam ar nazi, vēsta “Bournemouth Echo”.