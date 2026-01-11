Krievija, Ķīna, Dienvidāfrika un Irāna piedalās kopīgās mācībās.
Krievija, Ķīna, Dienvidāfrika un Irāna uzsākušas kopīgas militārās mācības
Sestdien, 10. janvārī, Dienvidāfrikā tika atklātas jūras mācības “Will for Peace 2026”, kas norisināsies valsts teritoriālajos ūdeņos līdz 16. janvārim, ziņo "Bloomberg". Mācībās vadošo lomu spēlē Ķīna, kuras vadībā šīs mācības notiek, un tai pievienojusies arī Krievija, Irāna un saimniekvalsts — Dienvidāfrika.
Kā novērotāji uz mācībām devušies Brazīlijas, Ēģiptes, Etiopijas un Indonēzijas pārstāvji. Kā norādīts Dienvidāfrikas valdības paziņojumā "mācību mērķis ir nodrošināt kuģniecības drošību un atbalstīt jūras ekonomiskās aktivitātes".
Šīs mācības norisinās laikā, kad ASV spēki pēdējās nedēļās aizturējuši vairākus naftas tankkuģus, tostarp Krievijas ēnu flotes kuģi "Marinera". Krievija, kas izmanto slēptu kuģošanas tīklu, lai apietu Rietumu sankcijas, joprojām paļaujas uz fosilā kurināmā ieņēmumiem, lai finansētu sevis uzsākto karu Ukrainā.