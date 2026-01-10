Ukraina īstenojusi vairākus veiksmīgus triecienus pa Krievijas naftas noliktavu un militārajiem objektiem
Ukrainas Aizsardzības spēki sestdien, 10. janvārī, īstenojuši precīzus triecienus pret vairākām Krievijas armijas infrastruktūras vietām, tai skaitā naftas noliktavu Volgogradas apgabalā un vairākiem militāriem mērķiem okupētajās Ukrainas teritorijās.
Ukrainas Ģenerālštābs paziņojumā norāda ka “Ukrainas Aizsardzības spēku vienības triecienā skāra Žutovas naftas noliktavu Volgogradas apgabalā.” Mērķim tika trāpīts, bet bojājumu apjoms vēl tiek precizēts. Noliktava, iespējams, tika izmantota degvielas piegādēm Krievijas armijas vienībām.
Volgogradas apgabala gubernators Andrejs Bočarovs sociālajā tīklā "Telegram" ziņoja, ka krītošas bezpilota lidaparātu atlūzas izraisījušas ugunsgrēku naftas noliktavā. Viņš arī piebilda, ka tuvējās apdzīvotās vietās dzīvojošie varētu tikt evakuēti, un iespējamai evakuācijai sagatavots pagaidu izvietošanas punkts Oktjabrskas 2. vidusskolā. Krievijas "Telegram" kanālos tiek ziņots arī par trauksmi un sprādzieniem Krasnodaras teritorijā, tostarp apgalvots, ka uzbrukts naftas pārstrādes rūpnīcai Slavianskā pie Kubānas.
Vienlaikus Ģenerālštābs paziņoja, ka precīzi raidītie dronu uzbrukumi sasniedza arī Krievijas 19. motorizētās strēlnieku divīzijas bezpilota lidaparātu noliktavu okupētajā Zaporižjas apgabalā, kā arī dronu vadības punktu Pokrovas apkaimē Donckas reģionā. Triecienos okupētajās teritorijās tika skarti arī citi Krievijas militārie objekti, tajā skaitā personāla koncentrācijas vieta 76. gaisa desanta divīzijai Kurahivkā un tanku bataljona pavēlniecības postenis Hurnikā. Šie uzbrukumi tika veikti ar uzbrukuma droniem, un precīzs Krievijas zaudējumu apjoms vēl tiek skaitīts.