Medībās Vācijā 22 gadus vecs jaunietis nejauši nošāvis paziņu
Vācijas Austrumvestfālenes reģionā medību laikā noticis traģisks negadījums – kāds 22 gadus vecs vīrietis nejauši nonāvējis savu 23 gadus veco paziņu.
Saskaņā ar policijas un prokuratūras sniegto informāciju, abi atradās atsevišķos medību slēpņos, vismaz 100 metru attālumā viens no otra. Neskatoties uz tūlītējiem atdzīvināšanas mēģinājumiem, cietušais gāja bojā notikuma vietā.
Negadījumā iesaistīti kopumā četri jaunieši vecumā no 22 līdz 24 gadiem, kuri bija devušies kopīgās medībās nomaļā mežainā apvidū. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, šāviens nejauši izšauts no 22 gadus vecā jaunieša ieroča, kad viņš atradies kopā ar diviem biedriem vienā no slēpņiem. Trāpījums sasniedza otru slēpni, kur atradās upuris.
Šobrīd notiek izmeklēšana, lai precīzi noskaidrotu, kā iespējams, ka lode no tik liela attāluma trāpījusi cilvēkam. Policija norāda, ka patlaban vnotikušais tiek uzskatīts par traģisku nelaimes gadījumu, taču netiek izslēgta arī iespējamība, ka tā bijusi slepkavības aiz neuzmanības. Kā norāda likumsargi, izmeklēšana turpinās.