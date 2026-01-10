Ceļā no lidostas bezvēsts pazudusi 68 gadus vecā Ludmila Mosijenko
foto: Valsts policija
Bezvēsts pazudušajai Ludmilai ir veselības problēmas.

Valsts policija meklē bezvēsts pazudušo 1957. gadā dzimušo Ludmilu Mosijenko.

Sieviete šā gada 9. janvārī ap pulksten 22.20 tika iesēdināta 22. maršruta autobusā Rīgas lidostā, virzienā uz Centru, bet savā dzīvesvietā Rīgā, Staiceles ielā, nav ieradusies. Ir veselības problēmas.

Pazīmes: augums 160-165 cm, kalsnas miesas būves, mati garumā līdz pleciem un nedaudz klibo uz labo kāju. Bija ģērbusies sarkanā virsjakā ar kapuci, melnās biksēs, pelēkā cepurē ar bumbuli. Līdzi bija pelēka mugursoma. Likumsargi aicina aplūkot sievietes fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!

