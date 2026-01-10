Lietuva piemin 1991. gada Brīvības aizstāvjus
Desmit tūkstoši lietuviešu vienotā skrējienā piemin 1991. gada Brīvības aizstāvjus
Sestdien, 10. janvārī, aptuveni 10 tūkstoši lietuviešu piedalījās vienotā skrējienā “Dzīvības un nāves ceļš”, lai pieminētu Brīvības aizstāvjus, ko 1991. gada 13. janvārī nonāvēja padomju karaspēks.
Aptuveni 10 000 dalībnieku veica simbolisko 9 kilometru distanci no Antakalnes kapiem līdz Viļņas Televīzijas tornim – vietai, kur pirms 33 gadiem notika viens no traģiskākajiem un nozīmīgākajiem notikumiem Lietuvas vēsturē. "Sirsnīgs paldies visiem, kas skrēja un bija kopā ar mums," pateicību pauž Lietuvas robežsardzes dienests.
1991. gadā naktī uz 13. janvāri padomju karaspēka īpašās vienības ar militāro tehniku iebrauca neapbruņotu Viļņas televīzijas torņa aizstāvju pūlī un sāka šaut uz civiliedzīvotājiem. No lodēm un zem tanku kāpurķēdēm pie televīzijas torņa gāja bojā 14 neapbruņoti cilvēki un vairāki simti tika ievainoti. Tas notika nepilnu gadu pēc tam, kad Lietuva bija pasludinājusi valsts neatkarību.
2019. gadā Viļņas apgabaltiesa aizmuguriski notiesāja 67 apsūdzētos saistībā ar tā laika notikumiem, tostarp vairākus Padomju Savienības specdienestu vadītājiem. Viņi atzīti par vainīgiem kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci. Krievija notiesātos izdot Lietuvai atteikusies.