Astronauta saslimšanas dēļ NASA saīsina misiju uz Starptautiskās kosmosa stacijas
ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija (NASA) nākamnedēļ plāno priekšlaicīgu misijas "Crew-11" atgriešanos uz Zemes no Starptautiskās kosmosa stacijas (SKS), jo vienam no komandas locekļiem ir pasliktinājies veselības stāvoklis.
NASA plāno, ka labvēlīgos laikapstākļos kosmosa kuģis ar "Crew-11" astronautiem ceļu uz Zemi sāks trešdien, paziņoja NASA.
Tā būs pirmā reize SKS vēsturē, kad apkalpe atgriezīsies uz Zemes priekšlaicīgi, jo kāds no astronautiem ir saslimis.
Aģentūra neatklāja apkalpes locekļa identitāti vai medicīnisko problēmu raksturu, bet norādīja, ka tā nav saistīta ar SKS pienākumu veikšanu un nav ārkārtas situācija. NASA galvenais veselības un medicīnas vadītājs Džeimss Polks astronauta veselības stāvokli raksturoja kā stabilu.
Veselības problēmu dēļ NASA jau bija atcēlusi ceturtdien plānoto iziešanu kosmosā, kurā vajadzēja piedalīties ASV astronautiem Zenai Kārdmenai un Maiklam Finkem. Viņi kopā ar Japānas astronautu Kimiju Jui un Krievijas kosmonautu Oļegu Platonovu kopš augusta sākuma atrodas SKS. Ierasti astronautu misijas SKS uzturas sešus mēnešus.