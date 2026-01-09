Krievija sola empātisku robotu, bet sociālajos tīklos vēl atceras iepriekšējo fiasko
Krievija apgalvo, ka izstrādāts pirmais valstī antropomorfais jeb cilvēkveidīgais robots, kas spēj mācīties, mijiedarbojoties ar apkārtējo vidi. Tas nozīmē, ka robots ne tikai izpilda iepriekš ieprogrammētas darbības, bet arī apgūst jaunas prasmes, balstoties uz pieredzi un saņemto atgriezenisko saiti.
Robota prototipu prezentējusi tā dēvētā Jaunā tehnoloģiskā koalīcija (NTK), kurā apvienojušies vairāki uzņēmumi un augstskolas. Izstrādātāji apgalvo, ka nākotnē robots spēs kustēties, darboties ar priekšmetiem, sarunāties ar cilvēkiem, izmantojot mīmiku, un pat reaģēt uz cilvēku emocijām.
Projekta izstrādē izmantoti uzņēmuma “Idol” risinājumi, un, kā norāda tā vadītājs Vladimirs Vituhins, robots nemācās pēc stingri noteiktiem algoritmiem, bet gan “kā bērns” — caur praktisku pieredzi. Tas ļauj robotam saglabāt līdzsvaru, pielāgoties situācijām un veidot dabiskākus uzvedības modeļus.
Apmācībai izmantoti īpaši datu kopumi ar informāciju par priekšmetu apstrādi, sensoru rādījumiem, objektu formu un svaru, kā arī video materiāli. Darbības laikā robots pats papildina šos datus, salīdzinot tos ar simulācijām virtuālajā vidē.
Izstrādātāji norāda, ka visi aprēķini tiek veikti pašā robotā, neizmantojot ārējos serverus, savukārt neironu tīklu apmācībai tiek izmantoti Krievijā pieejami serveru un mākoņdatošanas resursi. Liela uzmanība pievērsta arī balss atpazīšanai un dialoga spējām.
Kopējais investīciju apjoms projektā netiek atklāts, taču norādīts, ka līdzīgi projekti pasaulē parasti izmaksā desmitiem miljonu dolāru. Eksperti atzīst, ka cilvēkveidīgu robotu izstrāde ir ļoti sarežģīta un dārga, un, lai gan šis projekts tiek uzskatīts par soli uz priekšu, līdz pasaules līmenim Krievijas robotikai vēl ir tāls ceļš ejams. Galvenās problēmas saistītas ar jaudīgu dzinēju, precīzu sensoru un skaitļošanas sistēmu trūkumu.
Jāpiebilst, ka Krievijas robotikas projekti iepriekš izpelnījušies arī kritiku un izsmieklu. Piemēram, antropomorfais robots Aidols nesen publiskas demonstrācijas laikā zaudēja līdzsvaru un nokrita, izraisot sociālo tīklu lietotāju ironiskus komentārus par Krievijas mākslīgā intelekta ambīcijām.