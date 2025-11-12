VIDEO: Krievijas lepnums zaudē līdzsvaru - pirmais humanoīds robots izskatās, kā būtu pārsniedzis “atļauto promiļu normu”
Krievijas pirmais antropomorfs jeb humanoīds robots ar mākslīgo intelektu, vārdā Aidols, zaudēja līdzsvaru un nokrita prezentācijas laikā Maskavā. Notikums lika pasākumu pārtraukt.
Aidols lēnām uznāca uz skatuves, divu cilvēku pavadībā mēģināja pamāt skatītājiem, taču apgāzās. Darbinieki robotu pārklāja ar melnu audumu un aiznesa prom no zāles. “Ceru, ka šī kļūda kļūs par mācību pieredzi,” sacīja Vladimirs Vituhins, izstrādātājkompānijas vadītājs.
Sociālo tīklu lietotāji tikmēr iesmējuši, ka Krievijas mākslīgā intelekta robots acīmredzami programmēts kļūt par alkoholiķi.
Koalīcija “Jaunajām tehnoloģijām” iepriekš norādīja, ka robots spēj veidot jēgpilnu un mērķtiecīgu komunikāciju, kā arī izpaust emocijas — tas, pēc izstrādātājiem, esot “galvenā atšķirība starp Aidolu un citiem pasaules risinājumiem”. Lai to panāktu, Aidolam ir “seja”, elastīgas rokas, 19 servomotori, kas ļauj atveidot vismaz 12 pamatemocijas un simtiem mikroizteiksmju.
Izstrādātāji paredz, ka nākotnē Aidols tiks izmantots rūpniecībā, loģistikā un publiskās vietās — piemēram, bankās, lidostās un citur.