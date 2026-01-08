Krievijas Valsts domē aicina ar torpēdām gremdēt ASV kuģus
Krievijas Valsts domē aicina sākt gremdēt ASV kuģus, atriebjoties par Atlantijas okeānā peldējušā tankkuģa “Marinera” sagrābšanu. Tā kā kuģis peldējis zem Krievijas karoga, tas uzskatāms par uzbrukumu Krievijas teritorijai, uzskata Krievijas Valsts domes Aizsardzības komitejas vadītāja vietnieks Aleksejs Žuravļovs.
“Tas ir visparastākais pirātisms: bruņotas amerikāņu flotes veiktā civila kuģa sagrābšana. Būtībā tas pats, kas uzbrukums Krievijas teritorijai, jo tankkuģis peldēja zem mūsu valsts karoga,” viņš paziņoja izdevumam “Podjom”.
“Uz to, bez jebkādiem šaubām, ir jāatbild asi un operatīvi — mūsu militārā doktrīna paredz pat kodolieroču izmantošanu, atbildot uz šādu rīcību. Jo īpaši tādēļ, ka saskaņā ar pieejamo informāciju, kaut kur blakus kuģim atradās arī Krievijas zemūdene un vēl daži mūsu karakuģi,” uzsvēra viens no odiozākajiem deputātiem un propagandas raidījumu regulārajiem viesiem, prasot kārtīgi iedot pa muti iedomīgajai Amerikai.
Jāpiebilst, ka savulaik šis Žuravļovs izpelnījās skandalozu slavu, Krievijas televīzijā stāstot, ka Dānijā esot atvērti speciāli zoofiliem paredzēti bordeļi, kuros var izvarot bruņurupučus.
“Uzbrukt ar torpēdām, nogremdēt pāris amerikāņu Krasta apsardzes kuģus — dikti normāli viņi aizsargā savu piekrasti vairāku tūkstošos kilometru attālumā. Domāju, ka ASV, kas atrodas savdabīgā nesodāmības eiforijā pēc speciālās operācijas Venecuēlā, var apturēt tikai tāds knipis pa degunu,” kareivīgi noskaņots Žuravļovs.
Tikmēr Krievijas Ārlietu ministrija pauda “nopietnas bažas” par kuģa sagrābšanu un aicināja ASV “pārtraukt nelikumīgās darbības”.
ASV vajāja naftas tankkuģi, kas agrāk bija pazīstams ar nosaukumu "Bella 1", kopš tas izvairījās no daļējas ASV blokādes ap Venecuēlu un pagājušā mēneša beigās izvairījās ASV krasta apsardzes mēģinājuma to aizturēt. Kopš ASV krasta apsardze bija sākusi vajāt kuģi, tas mainījis savu reģistrāciju uz Krievijas, mainījis nosaukumu uz "Marinera", un, kā ziņots, pagājušajā mēnesī apkalpe uz tankkuģa uzkrāsoja Krievijas karogu.