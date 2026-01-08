Makrons skarbi izsakās par ASV
ASV atkāpjas no starptautiskajām tiesībām un novēršas no sabiedrotajiem, ikgadējā uzrunā Francijas vēstniekiem Elizejas pilī sacīja Francijas prezidents Emanuels Makrons.
"Savienotās Valstis ir sevi apliecinājusi lielvara, taču tā pakāpeniski novēršas no dažiem saviem sabiedrotajiem un atkāpjas no starptautiskajām tiesībām, ko tā sekmēja vēl gluži nesen," sacīja prezidents. "Daudzpusējās institūcijas darbojas arvien mazāk un mazāk efektīvi," viņš piebilda. "Mēs dzīvojam pasaulē, kur lielvarām ir reāls kārdinājums sadalīt pasauli."
Eiropai ir jāaizsargā savas intereses, sacīja prezidents, mudinot konsolidēt Eiropas regulējumu tehnoloģiju nozarē. Viņš uzsvēra, ka ir svarīgi aizsargāt akadēmisko neatkarību, un pauda gandarījumu par "iespēju izveidot kontrolētu informācijas telpu, kurā viedokļu apmaiņa notiek pilnīgi brīvi, bet kurā izvēli neveic dažu cilvēku algoritmi".
Brisele ir pieņēmusi spēcīgu juridisko arsenālu, kura mērķis ir ierobežot tehnoloģiju gigantus, proti, ar Digitālā tirgus aktu (DMA), kas attiecas uz konkurenci, un Digitālo pakalpojumu aktu (DSA) par satura moderēšanu.
Vašingtona nosodījusi tehnoloģiju noteikumus kā mēģinājumu piespiest amerikāņu sociālo mediju platformas cenzēt viedokļus.
"DSA un DMA ir divi regulējumi, kas ir jāaizstāv," sacīja Makrons.