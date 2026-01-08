Pēc Krievijas dronu uzbrukumiem pazudusi elektroapgāde Dņipropetrovskas un Zaporižjas apgabalos
Krievijas droni trešdienas vakarā masveidā uzbrukuši Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, kā rezultātā iedzīvotāji Dņipropetrovskas un Zaporižjas apgabalos palikuši bez elektrības. Traucēta arī ūdensapgāde.
Kā norāda Ukrainas Enerģētikas ministrija, elektroapgāde apgabalos pārtraukta gandrīz pilnībā. Slimnīcām un citiem kritiski svarīgās infrastruktūras objektiem elektroapgāde tiek nodrošināta, izmantojot ģeneratorus. Traucēti arī mobilie sakari. Dņipro pilsētā trolejbusu un tramvaju maršrutos norīkoti autobusi.
Tiek arī ziņots, ka pilsētas skolās ziemas brīvdienas ir pagarinātas vēl par divām dienām, un dažādos rajonos darbojas aptuveni 130 publiskās ūdensapgādes stacijas, kas nodrošina iedzīvotājus ar ūdeni.
Ukrainas Civilās aizsardzības dienesta vadītājs Andrijs Kovalenko norada, ka šie uzbrukumi ir apzināti un vērsti pret civiliedzīvotājiem, cenšoties radīt apstākļus humānai katastrofai lielajās rūpnieciskajās pilsētās, kurās dzīvo simtiem tūkstošu cilvēku.
Dnipro, Zaporizhzhia, and Kryvyi Rih are without electricity after Russian drone attacks.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 7, 2026
No electricity, water, heating, Internet, phone connection.
The air raid alerts continue, so rescuers cannot start assessing the damage and then repairs.
Russia's genocide of Ukrainians. pic.twitter.com/xQrYFphfNB