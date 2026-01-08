Tramps atbalstījis likumprojektu, kas paredz sodīt valstis, kas sadarbojas ar Krieviju, pauž amatpersona
ASV prezidents Donalds Tramps atbalstījis likumprojektu, kas paredzēts, lai sodītu valstis, kas iepērk no Krievijas naftu, gāzi, urānu un citas preces, trešdien pēc tikšanās ar Trampu paziņoja viens no likumprojekta līdzautoriem republikāņu senators Lindsijs Greiems.
"Tas būs īstajā laikā, jo Ukraina piekāpjas, lai panāktu mieru, bet [Krievijas diktators Vladimirs] Putins tikai runā, turpinot nogalināt nevainīgos," teikts Greiema paziņojumā.
Pirms vairākiem mēnešiem izstrādātais likumprojekts, kura galvenie autori ir Greiems un demokrātu senators Ričards Blūmentāls un ko atbalsta gan republikāņi, gan demokrāti, ļauj administrācijai noteikt tarifus un sekundārās sankcijas valstīm, kas iepērk Krievijas naftu, gāzi, urānu un citas preces. Šādi iecerēts samazināt Krievijas iespējas iegūt finansējumu karam Ukrainā.
Līdzīgu likumprojektu Pārstāvju palātā sagatavojis republikānis Braiens Ficpatriks. Greiems pieļāva, ka balsojums Senātā varētu notikt jau nākamnedēļ, lai gan nav skaidrs, cik tas ir iespējams.