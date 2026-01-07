Pēc stāšanās amata Venecuēlas diktators Nikolass Maduro uz Šveici nosūtīja zeltu 4,45 miljardu eiro vērtībā
Muitas dati liecina, ka Venecuēlas gāztais diktators Nikolass Maduro pirmajos gados, kad nāca pie varas, uz Šveici nosūtīja zeltu teju 5,2 miljardu ASV dolāru jeb 4,45 miljardu eiro apmērā.
No 2013. līdz 2016. gadam Maduro valdība no valsts izveda 113 metriskās tonnas zelta. Pēc 2017. gada, kad tika ieviestas ES sankcijas, zelta eksports uz Šveici krietni saruka. Jāpiemin, ka sankcijas neparedzēja vispārēju Šveices embargo zelta importam no Venecuēlas.
Šveices raidorganizācija SRF ziņoja, ka zelts nācis no Venecuēlas centrālās bankas laikā, kad valdība pārdeva zeltu, lai stimulētu savu ekonomiku. Uzņēmuma "StoneX" tirgus analītiķe Rona O'Konela norāda, ka kritums zelta eksportā, iespējams, noticis arī tādēļ, ka Venecuēlas bankai gluži vienkārši izbeidzās zelts.
Pirmdien, 5. janvārī, Šveice lika iesaldēt Maduro un 36 viņa līdzgaitniekiem piederošos aktīvus valstī, taču nesniedza detalizētākas ziņas par šo līdzekļu iespējamo vērtību vai avotu. Nav zināms, vai pastāv kāda saikne starp šādiem šiem aktīviem un no centrālās bankas pārskaitīto zeltu.