Pasaulē
Šodien 19:11
Kravas lifts saspiež apkopēju. Brīdinām - cilvēkiem ar vājiem nerviem labāk neskatīties
Lai novērstu apdraudējumu dzīvībai un veselībai, darba drošības noteikumos uzsver, ka cilvēkiem nevajadzētu atrasties zem dažādām iekārtām, kas teorētiski varētu radīt bīstamas situācijas. Šo principu neievēroja kāda tīrīšanas uzņēmuma darbiniece, palienot zem kravas lifta.
Nopietns incidents noticis Maskavas apgabala Elektrostaļā, kur uzkopšanas darbu laikā noliktavā sievieti saspieda kravas lifts. Kad viņa bija palīdusi zem lifta, tas pēkšņi nolaidās. Uz cietušās kliedzieniem saskrēja pārējie darbinieki un kopējām pūlēm atbrīvoja sievieti.
Vietējos plašsaziņas līdzekļos vēsta, ka sieviete guva smagas mugurkaula traumas. Par lifta nolaišanās cēloni netiek ziņots.