Pasaulē
Šodien 15:22
VIDEO: Lietuvā vietējie iedzīvotāji no drošas nāves izglābj desmit ledū ielūzušas mežacūkas
Aizvadītajā nedēļas nogalē Lietuvā vietējie iedzīvotāji kopā ar ugunsdzēsējiem no drošas nāves izglābuši desmit ledū ielūzušas mežacūkas.
Glābēji 3. janvārī saņēma izsaukumu par to, ka dīķī ielūzušas mežacūkas, kas saviem spēkiem nespēj izkļūt krastā.
Vietējie iedzīvotāji negaidīja glābēju ierašanos, bet ķērās pie darba paši.
Redzot panikas pārņemtos un spēkus zaudējušos dzīvniekus, trīs vietējie iedzīvotāji, negaidot glābēju ierašanos, sāka cirst ledu, lai izveidotu dzīvniekiem izeju uz krastu. Lai piekļūtu tuvāk ielūzušajiem dzīvniekiem, vīri izmantoja arī dēļus.
Vēlāk glābšanas darbos iesaistījās arī ugunsdzēsēji. Viņi konstatēja, ka dzīvnieki ūdenstilpi bija gandrīz šķērsojuši, taču līdz krastam tiem pietrūka vien dažu metru. Glābēji atbrīvoja no ledus aptuveni divus metrus garu posmu.
Kopīgiem spēkiem ledus tika izkirsts pietiekami plaši, lai dzīvnieki varētu sasniegt sauszemi. Tikušas krastā, mežacūkas pazuda mežā.