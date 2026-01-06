Krievijas Kostromas apgabalā pēc dronu uzbrukuma GRAU arsenālam izsludināta daļēja iedzīvotāju evakuācija
Kostromas apgabala Nejas pilsētā 6. janvāra naktī Ukrainas droni uzbruka Krievijas Aizsardzības ministrijas GRAU 100. arsenālam, izraisot sprādzienus.
Krievijas Aizsardzības ministrijas GRAU (REF. v/c 55486) 100. arsenāls piegādā munīciju Krievijas okupācijas spēkiem Ukrainā.
Krievijas "Telegram" kanāli ziņo, ka 6. janvārī aptuveni plkst. 2:06 Kostromas apgabalā tika izsludināta gaisa trauksme. Tā tika atcelta tikai plkst. 11:18. Nejas iedzīvotāji visu nakti dzirdēja sprādzienus. Tiek apgalvots, ka droni trāpīja Krievijas Aizsardzības ministrijas GRAU arsenālam, kas atrodas netālu no šīs pilsētas. Apkārtējos rajonos tikusi izsludināta iedzīvotāju evakuācija.
Kostromas apgabala gubernators Sergejs Sitņikovs savā "Telegram" kanālā apstiprināja, ka droni nakts laikā uzbruka militārajiem un stratēģiskajiem objektiem reģionā. Viņš apgalvo, ka Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas it kā notrieca vairākus Ukrainas bezpilota lidaparātus virs Kostromas apgabala teritorijas.
Gubernators piebilda, ka "nekādi zaudējumi nav nodarīti".
Sitņikovs arī paziņoja, ka notikusi reģionālās ārkārtas situāciju komisijas ārkārtas sanāksme, lai apspriestu situāciju Neiskas rajonā. Vēlāk viņš piebilda, ka "dronu atlūzas bojāja vairākus objektus". Soctīklos ziņo, ka dažās Nejas rajona teritorijās, kas robežojas ar GRAU arsenālu, ir noteikta evakuācijas kārtība. To netieši apstiprināja Sergejs Sitņikovs, kurš ziņoja, ka Nejas upes dienvidu daļas iedzīvotājiem ir izveidots pagaidu izmitināšanas centrs 1200 cilvēkiem.
Policija patrulē teritoriju, lai aizsargātu iedzīvotāju īpašumu. 6. janvāra naktī Ukrainas bruņotie spēki veica triecienus militāriem un stratēģiskiem objektiem vairākos Krievijas reģionos. Uzbrukumam tika pakļauta arī Baškortostānas naftas ķīmijas rūpnīcai SNHZ. Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka Krievijas pretgaisa aizsardzība nakts laikā virs Krievijas teritorijas notrieca 129 Ukrainas bezpilota lidaparātus.