foto: AP/Scanpix
Lietuvā patvērumu pērn lūguši 355 cilvēki

Jauns.lv/LETA

Pagājušajā gadā Lietuvā patvērumu lūdza 355 cilvēki, informēja Migrācijas departaments.

Visvairāk pieteikumu iesniedza Baltkrievijas pilsoņi (79) un Somālijas pilsoņi (46), kam sekoja Krievijas pilsoņi (33), Ukrainas pilsoņi (25) un Irākas pilsoņi (15).

Bēgļa statuss tika piešķirts 141 cilvēkam, no kuriem lielākā daļa bija Baltkrievijas pilsoņi (70,83%). Pārējie saņēmēji bija Krievijas pilsoņi (16,67%), Afganistāas pilsoņi (4,86%), Tadžikistānas un Turcijas pilsoņi (pa 2,08%), Sīrijas pilsoņi (1,39%), kā arī Mali, Sudānas un Kazahstānas pilsoņi (pa 0,69%).

Migrācijas departaments norādīja, ka patvērums tika atteikts 188 gadījumos, 101 pieteikuma izskatīšana tika izbeigta un četriem pieteikuma iesniedzējiem tika piešķirta papildu aizsardzība.

