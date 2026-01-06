ASV paplašina valstu sarakstu, kuru pilsoņiem jāmaksā tūkstošiem dolāru par vīzas pieteikumu
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija ir pievienojusi vēl septiņas valstis to valstu sarakstam, kuru pilsoņiem jāmaksā ķīlas nauda no 5000 līdz 15 000 ASV dolāru apmērā par vīzas pieteikumu iebraukšanai ASV.
Tagad šajā sarakstā ir pavisam 13 valstis, no kurām tikai divas neatrodas Āfrikā, un daudzi šo valstu pilsoņi tagad nevar atļauties ASV vīzu.
Sarakstā iepriekš bija Gambija, Malāvi, Mauritānija, Santomē un Prinsipi, Tanzānija un Zambija, kas tajā tika iekļautas pērnā gada augustā un oktobrī.
ASV Valsts departaments pagājušajā nedēļā pievienoja šim sarakstam Botsvānu, Butānu, Centrālāfriku, Gvineju, Gvineju-Bisavu, Namībiju un Turkmenistānu. Šie papildinājumi stājās spēkā 1. janvārī, teikts paziņojumā, kas ievietots vietnē travel.state.gov.
Šis ir kārtējais Trampa administrācijas solis pastiprināt prasības iebraukšanai ASV. Lai iegūtu ASV vīzu, ārvalstu pilsoņiem arī personīgi jāpiedalās iztaujāšanā un jāsniedz ziņas par savām darbībām sociālajos medijos, kā arī detalizēti jāinformē par savu un savu tuvinieku iepriekšējiem braucieniem.
ASV amatpersonas aizstāvēja šādas ķīlas naudas noteikšanu, uzstājot, ka tā efektīvi nodrošinās, lai šo valstu pilsoņi nepārsniegtu vīzas termiņu.
Ķīlas naudas samaksāšana negarantē vīzas piešķiršanu, bet tā tiks atmaksāta, ja vīza tiek atteikta vai ja vīzas saņēmējs pierāda, ka ir izpildījis vīzas nosacījumus.