Krievijas dronu triecienā Dņipro cietusi ASV uzņēmuma saulespuķu eļļas rūpnīca.
Šodien 21:03
Krievija ar droniem uzbrukusi ASV uzņēmumam piederošai saulespuķu eļļas rūpnīcai Ukrainas Dņipro pilsētā, paziņojis Dņipro mērs Boriss Filatovs.
Rūpnīca pieder ASV uzņēmumam "Bunge". Trieciena rezultātā izlijušas 300 tonnas eļļas, tādēļ pārvietošanās pa pilsētas krastmalu nebūs iespējama divas līdz trīs dienas, brīdināja Filatovs.
"Krievi sabombardēja amerikāņu īpašumu, jo rūpnīca pieder uzņēmumam "Bunge" no Sentluisas, Misūri štatā. Pastāstiet par to pasaulei," savā "Telegram" kanālā pavēstīja Filatovs.
Saskaņā ar aģentūras "Interfax-Ukraine" ziņoto ASV uzņēmums "Bunge" darbojas Ukrainā kopš 2002. gada un ir viens no vadošajiem graudu eksportētājiem un saulespuķu eļļas ražotājiem. Uzņēmuma galvenie aktīvi Ukrainā ir tā meitasuzņēmums "Suntrade", graudu cisternu tīkls, terminālis Mikolajivas ostā un Dņipro saulespuķu eļļas rūpnīca.