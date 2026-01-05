Francijā notiesā desmit cilvēkus par valsts pirmās lēdijas Brižitas Makronas dzīves indēšanu ar apgalvojumiem par viņas dzimumu
Francijā desmit cilvēki notiesāti par kibermobingu pret pirmo lēdiju Brižitu Makronu, izplatot melus par viņas dzimumu un seksualitāti, tostarp apgalvojumus, ka viņa piedzimusi kā vīrietis.
Lielākajai daļai apsūdzēto tika piespriests nosacīts cietumsods no četriem līdz astoņiem mēnešiem, bet viens apsūdzētais tika apcietināts uzreiz. Visiem desmit apsūdzētajiem būs jāapmeklē kursi par kibermobingu un tā novēršanu, kā arī vairumam no viņiem uz sešiem mēnešiem tiks apturēta piekļuve sociālajiem tīkliem, kuros viņi publicēja savus ierakstus.
Apsūdzētie - astoņi vīrieši un divas sievietes vecumā no 41 līdz 65 gadiem - tika tiesāti par komentāriem, kuros nepatiesi apgalvoja, ka Francijas prezidenta Emanuela Makrona sieva ir dzimusi kā vīrietis, un pielīdzināja viņu 24 gadu vecuma starpību pedofilijai. Daži no šiem ierakstiem tika skatīti desmitiem tūkstošu reižu.
Makrona neapmeklēja tiesas sēdi oktobrī, bet svētdien valsts televīzijā TF1 norādīja, ka sāka tiesvedību, lai rādītu piemēru cīņā pret kibermobingu.
Makroni ir precējušies kopš 2007. gada, un Emanuels Makrons ir Francijas prezidents kopš 2017. gada. Pāris pirmo reizi satikās vidusskolā, kur viņš bija skolnieks, bet viņa - skolotāja. Toreiz Brižita Makrona bija Brižita Ozjēra, precēta trīs bērnu māte.