Šodien 14:50
Amatpersona atklāj bojāgājušo skaitu ASV militārajā operācijā Venecuēlā
ASV militārajā operācijā Venecuēlā sestdienas rītā tika nogalināti vismaz 40 cilvēku - gan karavīri, gan civiliedzīvotāji, atsaucoties uz augsta ranga Venecuēlas amatpersonu, ziņo laikraksts "The New York Times".
Jau vēstīts, ka ASV spēki sestdien veica gaisa triecienus Karakasā un izveda no valsts Venecuēlas prezidentu un viņa sievu Sīliju Floresu, un ASV prezidents Donalds Tramps pēc tam paziņoja, ka ASV pārvaldīs Venecuēlu un tās milzīgos naftas krājumus.
Tramps pavēstīja, ka militārajā operācijā neviens ASV karavīrs nav nogalināts, bet ir ievainotie.
ASV Apvienotās štābu priekšnieku komitejas vadītājs ģenerālis Dens Keins pavēstīja, ka operācijas laikā ASV helikopteri tika apšaudīti, un viens helikopters tika bojāts, bet spēja lidot, un visi lidaparāti sekmīgi atgriezās bāzēs.
Divas ASV amatpersonas, kas vēlējās saglabāt anonimitāti, atklāja, ka operācijā tika ievainots aptuveni pusducis ASV karavīru.