“Sergej, ja tu skaties - priecīgus Ziemassvētkus!” Rubio komiski pazemo Kremli un Maskavas reakciju uz norisēm Venecuēlā
ASV valsts sekretārs Marko Rubio ar ironisku piezīmi komentējis Krievijas reakciju uz norisēm Venecuēlā, publiski noniecinot Maskavas ietekmi šajā jautājumā. Uzrunā Rubio uzsvēra, ka Vašingtona neuztraucas par iespējamu eskalāciju ar Krieviju saistībā ar Venecuēlu, norādot, ka Krievijas atbalsts Nikolasa Maduro režīmam aprobežojas galvenokārt ar retoriku.
"Mēs neesam noraizējušies par eskalāciju ar Krieviju Venecuēlas dēļ. Mēs vienmēr esam gaidījuši, ka viņi sniegs retorisku atbalstu Maduro režīmam. Man šķiet, ka viņiem šobrīd pietiek darba Ukrainā. Varbūt viņš skatās – Sergej, priecīgus Ziemassvētkus!” ironiski sacīja Rubio.
Pie video fragmenta sociālajā tīklā “X” pievienotajā ierakstā norādīts, ka Krievija iepriekš pieprasījusi nekavējoties sniegt skaidrojumu par Maduro un viņa sievas izvešanu no Venecuēlas, kā arī steidzami pieprasījusi viņu atbrīvošanu.
Jau vēstīts, ka ASV spēki sestdien veica gaisa triecienus Karakasā un izveda no valsts Maduro un viņa sievu, un ASV prezidents Donalds Tramps pēc tam paziņoja, ka ASV pārvaldīs Venecuēlu un tās milzīgos naftas krājumus. Tramps arī paziņoja, ka Venecuēlā varētu tikt izvietoti ASV karavīri, un norādīja, ka ASV "nebaidās no karaspēka izvietošanas uz zemes".