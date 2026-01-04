Venecuēlas Augstākā tiesa ieceļ Rodrigesu par pagaidu prezidenti
Venecuēlas Augstākā tiesa sestdien iecēlusi viceprezidenti Delsiju Rodrigesu par pagaidu prezidenti.
Jau vēstīts, ka ASV spēki sestdien veica gaisa triecienus Karakasā un izveda no valsts Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro un viņa sievu Sīliju Floresu, un ASV prezidents Donalds Tramps pēc tam paziņoja, ka ASV pārvaldīs Venecuēlu un tās milzīgos naftas krājumus.
Tramps citas valsts līdera sagrābšanu pamatoja ar apsūdzībām, ka Venecuēla ir atbildīga par daudzu cilvēku nāvi ASV narkotiku lietošanas dēļ.
Venecuēlas Augstākā tiesa nolēma, ka Rodrigesa uzņemsies visas prezidenta pilnvaras un pienākumus, lai "garantētu administratīvo nepārtrauktību un visaptverošu valsts aizsardzību". Taču tiesneši atturējās pasludināt Maduro par pastāvīgi prombūtnē esošu no prezidenta amata. Tādā gadījumā 30 dienu laikā Venecuēlā būtu jānoorganizē vēlēšanas.
Tramps sestdien pieļāva, ka ASV varētu sadarboties ar Rodrigesu, jo "viņa būtībā ir gatava darīt to, ko uzskatām par nepieciešamu, lai Venecuēlu atkal padarītu diženu".
Tikmēr Rodrigesa sestdien Valsts aizsardzības padomes sēdē pieprasīja ASV atbrīvot Maduro un uzsvēra, ka Maduro ir Venecuēlas "vienīgais prezidents".