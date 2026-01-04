ANO Drošības padome pirmdien apspriedīs ASV operāciju Maduro sagūstīšanai
ANO Drošības padome pirmdien sapulcēsies uz sēdi, lai apspriestu ASV īstenoto operāciju Venecuēlas līdera Nikolasa Maduro sagūstīšanai, sestdien paziņoja Somālija, kas rotācijas kārtībā patlaban vada ANO Drošības padomes prezidentūru.
Ārkārtas sēde sasaukta pēc Venecuēlas lūguma, atklāja avoti diplomātu aprindās. Sēdes sasaukšanu pieprasīja arī Krievija, Ķīna un Kolumbija, atsaucoties uz saviem avotiem, ziņoja aģentūra "Reuters".
Venecuēlas vēstnieks ANO Samuels Monkada sestdien vēstulē ANO Drošības padomei rakstīja, ka "šis ir koloniāls karš, kura mērķis ir iznīcināt mūsu republikānisko pārvaldes formu, ko brīvi izvēlējās mūsu tauta, un uzspiest marionešu valdību, kas ļauj izlaupīt mūsu dabas resursus, tostarp pasaulē lielākās naftas rezerves".
Viņš apgalvoja, ka ASV ir pārkāpušas ANO Statūtus, kuros teikts, ka "visas dalībvalstis savās starptautiskajās attiecībās atturas no draudiem vai spēka pielietošanas pret jebkuras valsts teritoriālo integritāti vai politisko neatkarību".
ANO ģenerālsekretāra Antoniu Gutērreša preses pārstāvis atzina, ka šī ASV militārā operācija ir bīstams precedents.
Jau vēstīts, ka ASV spēki sestdien veica gaisa triecienus Karakasā un izveda no valsts Maduro un viņa sievu Sīliju Floresu, un ASV prezidents Donalds Tramps pēc tam paziņoja, ka ASV pārvaldīs Venecuēlu un tās milzīgos naftas krājumus. Tramps arī paziņoja, ka Venecuēlā varētu tikt izvietoti ASV karavīri, un norādīja, ka ASV "nebaidās no karaspēka izvietošanas uz zemes".
Tramps citas valsts līdera sagrābšanu pamatoja ar apsūdzībām, ka Venecuēla ir atbildīga par daudzu cilvēku nāvi ASV narkotiku lietošanas dēļ.