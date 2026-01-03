ASV militārās darbības Venecuēlā paralizējušas gaisa satiksmi Karību reģionā
Pēc ASV militārās operācijas Venecuēlā sestdien, 3. janvārī, tikusi paralizēta gaisa satiksme Karību reģionā, tostarp uz un no Puertoriko. Ceļotāji tiek aicināti sekot līdzi aktuālajai informācijai un pirms došanās uz lidostu pārbaudīt savu reisu statusu.
ASV Federālā aviācijas pārvalde (FAA), atsaucoties uz drošības apsvērumiem, uz laiku ierobežoja ASV aviokompāniju darbību vairākās reģiona lidostās. Reisus Karību reģionā atcēlušas tādas ASV aviokompānijas kā "American Airlines", "Delta Air Lines", "Southwest" un "JetBlue", u.c..
“Mēs veicam izmaiņas reisos atbilstoši FAA noteiktajiem gaisa telpas slēgšanas pasākumiem, galveno uzmanību pievēršot klientu un apkalpes drošībai,” paziņojumā norādīja "American Airlines". "JetBlue" vien atcēla vairāk nekā 200 lidojumu, savukārt "Southwest" brīdināja par reisu novirzīšanu un atcelšanu uz Puertoriko, Arubu un Dominikānas Republiku.
Puertoriko lidostu pārvalde informēja, ka komerciālie pasažieru un kravas reisi vairākās lidostās, tostarp Sanhuanas Luisa Munjosa Marina starptautiskajā lidostā, ir apturēti līdz svētdienas, 4. janvāra, plkst. 1.00, ar iespēju ierobežojumus pagarināt. Tikmēr aviokompānijas ieviesušas elastīgus ceļošanas noteikumus, piedāvājot bezmaksas pārlidojumu maiņu vai naudas atmaksu.
Puertoriko gubernatore Dženifera Gonsalesa situāciju raksturoja kā “nacionālās drošības pasākumu”, uzsverot, ka vietējās iestādes cieši sadarbojas ar federālajiem partneriem.
Gaisa satiksmes ierobežojumi ieviesti pēc ASV militārās operācijas Venecuēlā, kuras laikā tika aizturēts Venecuēlas līderis Nikolass Maduro. ASV ģenerālprokurore Pema Bondi norādīja, ka Maduro tiek izvirzītas vairākas nopietnas apsūdzības, tostarp narkoterorismā un nelikumīgā ieroču apritē.