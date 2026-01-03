Kallasa aicina ievērot atturību Venecuēlas jautājumā
Augstākā ārlietu pārstāve Kaja Kallasa aicinājusi ievērot atturību Venecuēlas jautājumā, atkārtoti uzsverot, ka Eiropas Savienība (ES) neatzīst Venecuēlas diktatora Nokolasa Maduro režīmu.
"Esmu runājis ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio un mūsu vēstnieku Karakasā. ES rūpīgi uzrauga situāciju Venecuēlā. ES ir vairākkārt paziņojusi, ka Maduro nav leģimitīvs Venecuēlas prezidents, un ir aizstāvējusi miermīlīgu varas pāreju. Jebkādos apstākļos ir jāievēro starptautisko tiesību principi un ANO Statūti. Mēs aicinām uz savaldību," vietnē "X" norāda Kallasa. Tāpat ES pārstāve norādīja, ka ES priotitāte šajā situācijā ir ES pilsoņu drošība.
ES valstis jau vairākkārt norādījušas, ka Maduro nav leģitīms Venecuēlas prezidents un viņa apšaubāmā nākšana pie varas prezidentūras trešajā termiņā grauj demokrātiju valstī. Šī iemesla dēļ ES ir noteikusi sankcijas desmitiem Venecuēlas amatpersonu.
Tajā pat laikā Eiropas Savienība patlaban vēl nav oficiāli atzinusi opozīcijas kandidātu Edmundo Gonsalesu kā Venecuēlas likumīgo līderi, kā to ir izdarījušas ASV. Gonsaless pēdējā brīdī kandidēja Venecuēlas prezidenta vēlēšanās kā opozīcijas līderes Marijas Korinas Mačado aizstājējs pēc tam, kad viņai tika liegts tajās piedalīties. Pēc balsošanas Gonsaless aizbēga no Venecuēlas uz Madridi, kas piedāvāja darboties kā starpniece pēc Maduro sagūstīšanas sestdien.
Arī Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers sestdien paziņoja, ka visām valstīm ir jāievēro starptautiskās tiesības. "Vispirms es vēlos noskaidrot faktus, es vēlos runāt ar prezidentu Trampu, es vēlos runāt ar sabiedrotajiem," Lielbritānijas premjerministrs teica dažas stundas pēc ASV uzbrukuma Venecuēlā. "Es varu pilnīgi skaidri apliecināt, ka mēs tajā nebijām iesaistīti. Un, kā jūs zināt, es vienmēr saku un uzskatu, ka mums visiem ir jāievēro starptautiskās tiesības," viņš uzsvēra.