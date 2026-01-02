Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs noliedz, ka Ukrainas karaspēks būtu uzbrucis viesnīcai Hersonas apgabalā
Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs 1. janvārī ziņoja, ka noliedz Krievijas apsūdzības par gaisa triecienu viesnīcai un kafejnīcai Horli ciematā okupētajā Hersonas apgabala daļā.
Ģenerālštāba pārstāvis Dmitro Lihovijs paziņoja, ka Ukrainas karaspēks saskaņā ar starptautiskajām tiesībām veic triecienus "tikai pa ienaidnieka militārajiem mērķiem, agresoras valsts degvielas un enerģijas objektiem".
Lihovijs arī paziņoja, ka Krievija atkārtoti ir ķērusies pie dezinformācijas, lai ietekmētu starptautisko sabiedrību un miera sarunas.
1. janvāra rītā anektētā Hersonas apgabala tā sauktais gubernators Volodimirs Saldo paziņoja, ka Ukrainas bruņotie spēki ir uzbrukuši viesnīcai un kafejnīcai Horli ciematā. Pēc Saldo teiktā, uzbrukums tika veikts, izmantojot dronus.
Saldo sākotnēji norādīja, ka bojā gājuši 24 cilvēki. Krievijas Izmeklēšanas komiteja vēlāk precizēja, ka bojāgājušo skaits ir 27. Saskaņā ar aģentūras sniegto informāciju, vēl 31 cilvēks, tostarp pieci bērni, tika hospitalizēti.