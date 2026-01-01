Riodežaneiro grandiozi nosvin Jauno gadu un iekļūst Ginesa rekordu grāmatā
Riodežaneiro oficiāli atzīta par pasaulē lielāko Jaungada svinību norises vietu 2025. gadā. Ginesa rekordu grāmata apstiprinājusi, ka pērn aptuveni 2,5 miljoni cilvēku pulcējās Kopakabanas pludmalē.
Sertifikāts tika pasniegts 30. decembrī. Ceremonija notika pludmalē, un sertifikāts tika pasniegts pilsētas mēram Eduardo Paesam uz skatuves Kopakabanas pludmalē. Rekords piešķirts ne tikai apmeklētāju skaita dēļ, bet arī par pasākuma vērienīgo organizāciju.
Ginesa rekordu grāmatā norādīts, ka rekorda apstiprināšanai tika analizēti oficiālie dati, zonas fotoattēli, kā arī ar dronu palīdzību veikta apmeklētāju skaitīšana. Organizācija arī uzsvēra, ka Riodežaneiro spējis īstenot visus drošības protokolus, ilgtspējības pasākumus un nodrošināt liela mēroga loģistiku blīvi apdzīvotā pilsētas piekrastes zonā.
“Tikai dažas pilsētas pasaulē spēj gadu no gada organizēt pasākumus tik milzīgam cilvēku skaitam,” ceremonijā sacīja Paes, citē pilsētas amatpersonas.
Pilsētas vadība norādīja, ka 2,5 miljoni apmeklētāju attiecas tikai uz Kopakabanas pludmali un neietver citus Jaungada pasākumus visā Riodežaneiro, kas parasti piesaista vēl miljoniem cilvēku.