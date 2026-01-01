Jaungada naktī liesmas nopostījušas vēsturisku baznīcu Amsterdamā
foto: EPA/Scanpix
Amsterdamā ugunsgrēks nopostījis vēsturisku baznīcu.
Jaungada naktī liesmas nopostījušas vēsturisku baznīcu Amsterdamā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Amsterdamā Jaungada naktī ugunsgrēks nopostījis vēsturisko Vondelkerkas baznīcu, ceturtdien paziņoja policija.

Sabrucis 50 metrus augstais baznīcas tornis, kā arī stipri bojāts jumts. Ugunsgrēka cēlonis pagaidām nav noskaidrots.

19. gadsimtā būvētā baznīca no 1880. līdz 1977. gadam bija katoļu dievnams, bet tagad vairs netiek izmantota reliģiskām vajadzībām. Vondelkerkas baznīcu ugunsgrēks nopostīja arī 1904. gadā.
 

