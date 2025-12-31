Austrumos krāšņi sagaida Jauno gadu, dažviet svinības pieticīgākas pēc nesenajām traģēdijām
Pasaules austrumu reģionos jau ir sagaidīts jaunais, 2026. gads, tomēr daudzviet svinības ir pieticīgākas nekā ierasts, jo svētku noskaņojumu apēnojušas nesenas traģēdijas.
Kamēr pirmā Jaungadu sagaidījusī pasaules lielpilsēta, Jaunzēlandes galvenā pilsēta Oklenda neskopojās ar uguņiem, tās kaimiņvalstī Austrālijā noskaņojums bija drūmāks — 14. decembrī Sidnejas Bondi pludmalē divi islāmistu teroristi sarīkoja asiņaināko slaktiņu Austrālijā kopš 1996. gada, kad viņi uzbruka ebreju hanukas svētku svinētājiem, nošaujot 15 un ievainojot vēl 40 cilvēkus. Svētku salūts Sidnejā notika daudzu bruņotu policistu klātbūtnē.
Savukārt Indonēzijā svinības nebija ierasti vērienīgas, atgūstoties pēc postošajiem plūdiem un zemes nogruvumiem Sumatrā, kas prasīja vairāk nekā 1100 cilvēku dzīvību. Galvaspilsētā Džakartā svinības notika pieticīgāk, savukārt tūristu paradīzē Bali atcelti koncerti un salūti, tos aizstājot ar kultūras pasākumiem.
Arī Āzijas pērle Honkonga jauno gadu sagaidījusi bez ierastā fantastiskā šova virs Viktorijas ostas, pieminot 26. novembra “Wang Fuk Court” daudzdzīvokļu kompleksa septiņos debesskrāpjos notikušo šaušalīgo ugunsgrēku, kur liesmās gāja bojā 161 cilvēks, bet 79 ievainoti. Astoņu pilsētas pazīstamāko ēku fasādes pusnaktī pārvērtās par milzu atskaites pulksteņiem, piedāvājot triju minūšu gaismas šovu.
Taču ne visur svinības apēnoja nesenās traģēdijas, un, piemēram, Singapūrā, Pekinā, Bangkokā un Hanojā tika sarīkoti iespaidīgi gaisa priekšnesumi.