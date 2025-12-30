Kazahstānas prezidents paraksta likumu par "LGBT propagandas" aizliegšanu
Kazahstānas prezidents Kasims Žomarts Tokajevs parakstījis likumu, kas valstī aizliedz "pedofilijas un netradicionālas seksuālās orientācijas propagandu", vēsta izdevums "Zakon.kz".
Novembrī attiecīgos grozījumus apstiprināja Kazahstānas parlamenta apakšnams.
Grozījumi veikti deviņos likumos, arī par bērnu tiesībām, reklāmu, komunikāciju, kultūru, izglītību, kino, medijiem un tiešsaistes platformām.
Kā pauda valdošās partijas "Amanat" deputāts Jelnurs Bejsenbajevs, runa nav par "LGBT kopienai piederošu cilvēku aizliegšanu vai atcelšanu".
"Neviens neierobežo viņu personīgās tiesības. Ieviestās normas nosaka ietvaru šādas informācijas publiskai izplatīšanai, kas atbilst vispārpieņemtai starptautiskai praksei," apgalvoja deputāts.
Tiek ieviesta administratīvā atbildība par "LGBT propagandas" izplatīšanu publiskajā telpā, medijos un internetā.
Par pirmo pārkāpumu tiks piemērots naudassods 150 eiro apmērā, savukārt par otro pārkāpumu gada laikā tiks piemērots vai nu lielāks naudas sods, vai administratīvais arests uz laiku līdz desmit diennaktīm.