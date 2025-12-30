Zelenskis: "Ja Tramps atlidotu uz Ukrainu, tas signalizētu, ka mums ir iespēja cerēt uz pamieru"
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzskata, ka ASV prezidentam Donaldam Trampam vajadzētu pa tiešo lidot uz Ukrainu, tas būtu spēcīgāks signāls.
Zelenskis otrdien atbildēja tiešsaistē uz žūrnālistu jautājumiem par to, ka Donalds Tramps norādīja, ka ir gatavs uzrunāt Ukrainas parlamentu un atrasties Ukrainā, norāda medijs "Espreso".
“Es domāju, ka būtu vērtīgi, ja prezidents Tramps ierastos. Viņš runā par plāna atbalstu kara beigšanai. Es viņam teicu, ka mums būtu prieks viņu redzēt,” sacīja Zelenskis.
Viņš piebilda, ka būtu vēlams, lai ASV prezidents lidotu tieši uz Ukrainu, nevis uz Poliju.
“Jo, ja prezidents Tramps, Amerikas Savienoto Valstu prezidents, lidotu tieši uz Ukrainu – nevis uz Poliju un tad ceļotu ar vilcienu –, tas nozīmētu, ka mums noteikti ir iespēja cerēt uz pamieru,” sacīja Ukrainas valsts vadītājs.
Viņš uzsvēra, ka ir gatvas Trampa vizītei jebkurā brīdī, norādot, ka visi drošības pasākumi tiks ievēroti vizītes laikā.