Pasaulē
Šodien 06:17
Lauva uzbrūk garāmgājējiem, avarē auto ar bitēm un citi 2025. gada incidenti ar dzīvniekiem
Dzīvnieku pasaule ik dienu sagādā gan sirsnīgus, gan pārsteidzošus, bet nereti arī bīstamus atgadījumus. No negaidītiem sastapšanās brīžiem pilsētvidē līdz varonīgiem glābšanas stāstiem vai amizantiem kurioziem.
Šie notikumi ne tikai izklaidē, bet arī atgādina par cilvēka un dabas ciešo līdzāspastāvēšanu. Lūk, daži no neparastākajiem atgadījumiem 2025. gadā, kuros bija iesaistīta dzīvnieku pasaule.